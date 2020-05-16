Omonia:Kendimizi şampiyon hissediyoruz

Omonia kulübü, açıklama yayınlayarak yeniden Kıbrıs futbolunun zirvesinde olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederken, kendilerini şampiyon olarak hissettiklerini belirtti

Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun (KOP) ligleri sona erdirme kararı almasının ardından ligin zirvesinde bulunan Omonia, bir açıklama yayınlayarak yeniden Kıbrıs futbolunun zirvesinde olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Omonia açıklamasında saha içindeki mücadeleleriyle, oluşturdukları sistemli yönetimle ve taraftarlarıyla bu başarıyı sonuna kadar hak ettiklerini, resmen şampiyon ilan edilmeseler bile kendilerini şampiyon olarak hissettiklerini belirtti.

Omonia açıklamasında ayrıca Anorthosis kulübü ve taraftarlarının görüşlerine ve mücadelesine de saygı duyduklarının altını çizdi.