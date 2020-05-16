banner411
banner69
“Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”
“Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”
22 0
Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki
Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki
90 0
 
İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık
İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık
24 0
Güney’de alt yapı ligleri iptal
Güney’de alt yapı ligleri iptal
48 0
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
47 0
56 0
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
28 0
banner440

Omonia:Kendimizi şampiyon hissediyoruz

banner27

Omonia kulübü, açıklama yayınlayarak yeniden Kıbrıs futbolunun zirvesinde olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederken, kendilerini şampiyon olarak hissettiklerini belirtti

Omonia:Kendimizi şampiyon hissediyoruz

Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun (KOP) ligleri sona erdirme kararı almasının ardından ligin zirvesinde bulunan Omonia, bir açıklama yayınlayarak yeniden Kıbrıs futbolunun zirvesinde olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Omonia açıklamasında saha içindeki mücadeleleriyle, oluşturdukları sistemli yönetimle ve taraftarlarıyla bu başarıyı sonuna kadar hak ettiklerini, resmen şampiyon ilan edilmeseler bile kendilerini şampiyon olarak hissettiklerini belirtti.

Omonia açıklamasında ayrıca Anorthosis kulübü ve taraftarlarının görüşlerine ve mücadelesine de saygı duyduklarının altını çizdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.