Omaç Başat Turnuvası’nda yarı final gecesi

Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda yarı final maçları bu akşam oynanacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak organize edilen Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın sponsorluğunda, Telsim’in katkılarıyla düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda bu akşam yarı final maçları oynanacak.

Gençlik Gücü halı sahasında bu gece oynanacak yarı final maçlarında saat 19.00’da BRT ile Kıbrıs Gazetesi finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de ise grup lideri Yenidüzen ile Diyalog Gazetesi karşı karşıya gelecek.

Yarı Final (29 Kasım Perşembe)

BRT – Kıbrıs Gazetesi (19.00)

Yenidüzen – Diyalog (20.00)

GOL KRALLIĞI

8 Gol: Kemal Sonel (Yenidüzen)

7 Gol: Mete Asilsoy (BRT), Süleyman Rebge (Diyalog)

6 Gol: Türcan Heper (BRT), Halit Dağ (Yenidüzen), Okan Karademir (Basın-Sen)

5 Gol Ahmet Ogan (BRT), Burhan Cambaz (Basın-sen)

Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.Yenidüzen 4 4 0 0 21 11 10 12

2.BRT 4 3 0 1 25 16 9 9

3.Kıbrıs Gazetesi 4 2 0 2 12 13 -1 6

4.Diyalog Gazetesi 4 1 0 3 13 21 -8 3

5.Basın-Sen 4 0 0 4 16 26 -10 0