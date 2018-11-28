banner107
Karşıyaka göze geldi
Karşıyaka göze geldi
26 0
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
43 0
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
43 0
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
26 0
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
289 0
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
50 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
40 0
Hamitköy'ün hasreti bitti
Hamitköy'ün hasreti bitti
451 0
banner82

Omaç Başat Turnuvası’nda yarı final gecesi

banner27

Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda yarı final maçları bu akşam oynanacak

banner210
Omaç Başat Turnuvası’nda yarı final gecesi
banner215

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak organize edilen Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın sponsorluğunda, Telsim’in katkılarıyla düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda bu akşam yarı final maçları oynanacak.

Gençlik Gücü halı sahasında bu gece oynanacak yarı final maçlarında saat 19.00’da BRT ile Kıbrıs Gazetesi finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de ise grup lideri Yenidüzen ile Diyalog Gazetesi karşı karşıya gelecek.

Yarı Final (29 Kasım Perşembe)

BRT – Kıbrıs Gazetesi (19.00)

Yenidüzen – Diyalog (20.00)

GOL KRALLIĞI

8 Gol: Kemal Sonel (Yenidüzen)

7 Gol: Mete Asilsoy (BRT), Süleyman Rebge (Diyalog)

6 Gol: Türcan Heper (BRT), Halit Dağ (Yenidüzen), Okan Karademir (Basın-Sen)

5 Gol Ahmet Ogan (BRT), Burhan Cambaz (Basın-sen)

Puan Durumu

TAKIMLAR         O   G   B   M  A   Y   AV     P

1.Yenidüzen           4    4    0    0    21  11  10  12

2.BRT                    4    3    0    1    25  16  9    9

3.Kıbrıs Gazetesi   4    2    0    2    12  13  -1   6

4.Diyalog Gazetesi 4    1    0    3    13  21  -8   3

5.Basın-Sen           4    0    0    4    16  26  -10 0

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.