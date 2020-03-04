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Olgun Tekbıyık, Karadeniz 61’de

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Olgun Tekbıyık, Karadeniz 61’de

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Karadeniz 61 de şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler yapıyor.

Karadeniz 61 deneyimli defans futbolcusu Olgun Tekbıyık’ı kadrosuna kattı. Olgun Tekbıyık, Karadeniz 61 sporcu sorumlusu Ogün Dursun ile el sıkışarak yeni takımına katıldı.

Karadeniz 61, BTM 2. Lig 2. GruptaÖtüken, Boğaziçi, Civisil ve Ardahan ile mücadele edecek. Karadeniz 61ilk haftayı bay geçecek.

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