Olaylı maçın galibi yok

Dumlupınar ile Akova arasında oynanan maçın son dakikasında gelen Dumlupınar golü sonrasında saha karışırken, Dumlupınar’dan Valentin, Akova’dan ise Osman kırmızı kart gördüler

Stat: Dr.Fazıl Küçük

Hakemler: Mehmet Sezener, Ahmet Özkurtuluş, Olgun Canik

Dumlupınar: Onurhan, Mert, Burak, Emir, İsmail, Berke(80.Dk Mert),Ender, Can(65.Dk Ümit)Ali, Hüseyin, Mustafa(82.Dk Yıldıray)

Akova: Çağatay, Umut, Abdullah, Hasan, Cemil, Berhan(66.Dk Hüseyin),İrfan, Eray, Derviş, İsmet, Osman(85.Dk Hakan)

Goller: 25.Dk Mustafa, 90+2.Dk Ümit(DP) 45+2.Dk Abdullah, 77.Dk Cemil(Akova)

KIRMIZI KARTLAR: 90+4.Dk Valentin(DP)Dk 90+4 Osman Çobanoğlu(Akova)

K-Pet 1. Lig’de zirvede bulunan Akova dün son haftalarda kötü sonuçlar alan Dumlupınar’a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken 90 dakikalık bölüm ise 2-2 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan saha içi olayları maça gölge düşürdü.

25.Dk gelişen Dumlupınar atağında Mustafa Çelik takımını 1-0 öne geçirdi.

45.Dk Sağ kanattan korner kullanan Akova ceza alanı içinde oluşan karambolde Abdullah topu ağlara yollayarak ilk yarıyı 1-1 eşitlikle tamamlanmasını sağladı.

50.Dk gelişen Akova atağında kaleci ile sol çaprazdan karşı karşıya kalan İrfan pozisyondan yararlanamadı.

62.Dk gelişen Dumlupınar atağında top ile süratle ceza alanına giren Kayalılar topu farklı şekilde dışarı gönderdi.

77.Dk Savunma arasına iyi bir koşu yapan Cemil takımı Akova’yı 2-1 öne geçirdi.

90.Dk Sağ kanatta top ile buluşan Ümit buluşan güzel bir vuruş yaparak skoru 2-2’ye getirdi. Karşılaşmada 2-2 eşitlikle tamamlanırken iki tarafta sahadan 1’er puan ile ayrıldı.

Golün ardından sevinç esnasında yaşanan polemik sonrası Akova ile Dumlupınar oyuncuları birbirlerine girdi. Tribünlerinde olaya karışması sonucu sahalarda görmek istemediğimiz olaylar yaşandı.Bu güzel maç ve mücadeleye maç sonu yaşanan olaylar gölge düşürdü.