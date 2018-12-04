Olaylar ve olaylara karışanlar, disiplinlik oldular

KTFF Soruşturma Merci, geçtiğimiz hafta liglerde oynanan maçlarda olaylara karışanları ve rakiplerini darp edenleri, KTFF Disiplin Kurulu'na sevk etti

KTFF Soruşturma Merci, Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan K-Pet Süper Lig karşılaşmasında ve diğer maçlarda yaşanan olaylara karışanları, KTFF Disiplin Kurulu'na sevk etti.

KTFF Soruşturma Merci'nin aldığı kararlar şöyle:

"Doğan Türk Birliği futbolcusu Emek Kırılmaz'ın sebep olduğu olaylara karışan Doğan Türk Birliği futbolcusu Ali Savaşan, rakip takım oyuncusuna yönelik gerçekleştirdikleri darp eyleminden dolayı, yine aynı karşılaşmada olaylara müdahil olan Mağusa Türk Gücü futbolcuları Ufuk Şimşek ile Mehmet Gürlü ve masör Oğuzhan Karabulut, rakip takım oyuncularına yönelik gerçekleştirdikleri darp eyleminden dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Ayrıca her iki takım da saha olaylarına karıştıkları gerekçesiyle KTFF Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.

Merit Alsancak Yeşilova ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan KTFF U17 Ligi C Grubu karşılaşmasında Küçük Kaymaklı futbolcuları Asım Alkan, Hasan Yönlüer, 112669 Tuğberk Keskin, Barış Mısırlıoğlu, Asrın Çeribaşı ve Çağdaş Çarık ile Merit Alsancak Yeşilova futbolcuları Kaan Erişik, Kemal Mavili ve Reis Papatya 'nın rakip takım oyuncularına yönelik gerçekleştirdikleri darp eyleminden dolayı, her iki takım da saha olaylarına karıştıkları gerekçesiyle KTFF Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.

Maraş GSK ile Bostancı Bağcıl arasında oynanan U21 1. Lig karşılaşmasında Bostancı Bağcıl futbolcusu Muhammet Ali Yeşilyayla'nın, maçın hakemine yönelik gerçekleştirdikleri darp eyleminden dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.