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Olaylar geceye gölge düşürdü

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Olaylar geceye gölge düşürdü
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Necati KÜLAHLILAR

Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı derbisinde hakemin bitiş düdüğü ile birlikte Türk Ocağı taraftarları, Türk Ocağı bayrağını sahaya diktiler.

Doğanlılar’ın bayrağı yerinden sökmesi sonrasında saha karıştı. Her iki takım taraftarları da sahaya girerken, arbede yasandı. Polisin müdahelesiyle olayların fazla büyümeden önlendi.

Türk Ocağı kulüp başkanı mactan sonra yaptığı açıklamada, devre arası soyunma odasına giderek futbolculara çok etkili bir konuşma yaptığını söyledi. Galibiyet sonrasında futbolcularımın hepsini tek tek alınlarından öperim diyen Altuner, yöneticilerle birlikte teknik heyete ve futbolculara, Malpas Otel’de galibiyet yemeği verdi.

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