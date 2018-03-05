Olaylar disiplinlik oldu

Oynanan maçlarda yaşanan olaylar sonrasında birçok kulüp ve futbolcuyu Disiplin Kurulu’na sevk edildi

KTFF Soruşturma Merci, geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda yaşanan olaylar sonrasında birçok kulüp ve futbolcuyu Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Yeşilova, Disiplin Kurulu’na sevk edildi

Disiplin Kurulu’na sevk edilenler şunlar oldu:

“Merit Alsancak Yeşilova ve Yenicami arasında yapılan K-Pet Süper Lig maçında, Alsancak Yeşilova Spor Kulübü'nden, başkan Redif Nurel'in hakemin kişilik haklarına saldırı, hakaret ve küfür içerikli eylemlerinden dolayı, Alsancak Yeşilova futbolcusu Gökhan Sarıoğlu, hakeme yönelik saldırı ve darp fiillerinden dolayı, Alsancak Yeşlilova kulübü taraftarlarının yaratmış olduğu saha olaylarından dolayı, Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.

Karavezirler disiplinlik oldu

Çetinkaya ve Cihangir maçında Cihangir başkanı Aytaç Karavezirler, hakeme yönelik hakaret ve küfürlerinden dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Hamitköy – Bostancı Bağcıl arasında yapılan U21 Bölgesel Lig Batı Grubu maçında, Hamitköy futbolcuları Mehmet Çiçen, Ali Sezek, Cuma Kılınç ve Michael Mahmut Çayırcı, Bostancı Bağçıl futbolcularına yönelik saldırı ve darp fiillerinden dolayı, çıkan saha olaylarından dolayı Hamitköy U21 Takımı, Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Geçitkale ve Mesarya arasındaki BTM 1. Ligi Kırmızı Grup maçında, Geçitkale futbolcuları Tanju Kaya ve İbrahim Çelik ile Mesarya futbolcusu Oğuzhan Doşar, Geçitkale antrenörü Hüseyin Yeşilbaş, Mesarya futbolcusuna yönelik saldırı ve darp fiilinden dolayı, rakip oyunculara yönelik saldırı ve darp fiillerinden dolayı, Geçitkale de taraftarlarının yaratmış olduğu saha olaylarından dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Düzkaya ve Denizli arasındaki U21 Bölgesel Lig Batı Grubu maçında, Denizli yöneticisi Halil Akbatu, hakeme yönelik kişilik haklarına saldırı söylemlerinden dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildi.