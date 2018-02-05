Olaylar disiplinlik oldu

Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan K-Pet Süper Lig maçında yaşanan olaylardan dolayı her iki kulüp de Disiplin Kurulu'na sevk edildi

KTFF Soruşturma Mercii, Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan K-Pet Süper Lig maçında yaşananlardan dolayı her 2 kulübü de Disiplin Kurulu'na sevk etti.

KTFF Soruşturma Mercii'nin aldığı kararlar şöyle:

"Doğan Türk Birliği seyircilerinin tribünlerde çıkarmış oldukları olaylar ile sahaya attıkları yabancı maddeler dolayısıyla Doğan Türk Birliği, Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Küçük Kaymaklı seyircilerinin tribünlerde çıkarmış oldukları olaylar, sahaya attıkları yabancı maddeler, küfürlü tezahürat ve taraftarının sahaya girmesi dolayısı ile Küçük Kaymaklı, Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

KAYMAKLI KANTİN İÇİN DE DİSİPLİNDE

Ayrıca "tüm sahalarımızda bulunan kafeterya ve/veya kantinlerde pet şişe, teneke kola veya cam şişe gibi benzeri türevlerdeki yabancı maddelerin satışının yasaklanmasıyla ilgili" almış olduğu karara aykırı davranışta bulunan Küçük Kaymaklı, Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Küçük Kaymaklı yöneticisi Sami Çavuş, saha içerisindeki hakemlere yönelik saldırı girişiminden dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

MESARYA FUTBOLCUSU DA DİSİPLİNLİK

Mesarya ile Maraş arasında oynanan U-21 Bölgesel Lig Doğu Grubu karşılaşması sırasında sahada seyirci olarak bulunan Mesarya Spor Kulübü futbolcusu Üner Hummaloğlu, hakemlere yapmış olduğu küfürden dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildi.