Olaylar disiplinlik oldu

KTFF Soruşturma Mercii, Türk Ocağı Limasol ile YenicamiAğdelen Kulübü arasında yapılan K-Pet Süper Lig müsabakasında, Yenicami taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle Yenicami’yi, Türk Ocağı Limasol taraftarlarının tribünler arası küfürlü söylemleri nedeniyle de Türk Ocağı’nı Kurulu’na sevk etti.

Ayrıca Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü ile Merit Alsancak Yeşilova arasında yapılan U21 Süper Lig müsabakasında, Göçmenköy Emrullah Pornsok, rakip takım futbolcularına yönelik küfürlü söylemleri ve kişilik haklarına saldırı eylemlerinden dolayı KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edildi.