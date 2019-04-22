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Olaylar disiplinlik

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Olaylar disiplinlik
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KTFF Soruşturma Mercii, Gönyeli ile Lefke, Karşıyaka ile Düzkaya arasında oynanan maçlarda yaşanan olayları KTFF Disiplin Kuruluna sevk etti.

KTFF Soruşturma Mercii, Gönyeli ile Lefke arasında oynanan K-Pet Süper Lig karşılaşmasında, Gönyeli’yi, taraftarlarının yaratmış olduğu saha olaylarından ve maç esnasındaki küfürlü tezahüratlarından dolayı, Karşıyaka ile Düzkaya arasında oynanan K-Pet 1. Lig karşılaşmasında ise Karşıyaka’yı taraftarlarının rakip takım olan Düzkaya yardımcı antrenörüne saldırı eyleminden dolayı Disiplin Kurulu'na sevk etti.

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Mustafa solkanat - 2 saat önce
Gonyeliye enaz 5 mac seyircisiz musabaka oynama cezasi verilmeli Mac boyu Lefkenin Ne Anasini ne Bacisini birakti ana avrat Sõvüp durdular maci bile izlemediler Lefke seyirci ve futbolcularini Çileden Çikartilar ayrica Hakemi de korkutup yanlis karar vermesini sağladilar
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