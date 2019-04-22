Olaylar disiplinlik

KTFF Soruşturma Mercii, Gönyeli ile Lefke, Karşıyaka ile Düzkaya arasında oynanan maçlarda yaşanan olayları KTFF Disiplin Kuruluna sevk etti.

KTFF Soruşturma Mercii, Gönyeli ile Lefke arasında oynanan K-Pet Süper Lig karşılaşmasında, Gönyeli’yi, taraftarlarının yaratmış olduğu saha olaylarından ve maç esnasındaki küfürlü tezahüratlarından dolayı, Karşıyaka ile Düzkaya arasında oynanan K-Pet 1. Lig karşılaşmasında ise Karşıyaka’yı taraftarlarının rakip takım olan Düzkaya yardımcı antrenörüne saldırı eyleminden dolayı Disiplin Kurulu'na sevk etti.