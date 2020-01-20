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Oladele, Ruso'da

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Oladele, Ruso'da

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Ligin ikinci devresine hazırlanan Küçük Kaymaklı'da, Okafor ve Ositadan sonra takımın 3. yabancı futbolcusu için arayışlar sürüyor.

Küçük Kaymaklı sezonun ilk devresinde Hamitköy'de forma giyen deneyimli savunma futbolcusu Oladele Oshebe'yi, Hamitköy'den izinli olarak antrenmanlara çıkarmaya başladı.

Küçük Kaymaklı teknik direktörü Niyazi Göksun'un vereceği rapora ve 2 kulübün anlaşmasına göre Oladele, Küçük Kaymaklı'ya transfer olacak.

Küçük Kaymaklı'nın son olarak Hamitköy ile oynadığı ve normal süresi 5-5 berabere biten hazırlık maçında, takımın merkez savunma oyuncusu ihtiyacı ön plana çıkmıştı.

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