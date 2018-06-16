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Okoli, Gönyeli'nin radarında

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Okoli, Gönyeli'nin radarında
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Necati KÜLAHLILAR

Yenicami'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği golcü futbolcu John Okoli, K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Gönyeli'nin transfer listesinde yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon John Ebuka ile birlikte Yenicami forvet hattında iyi işler çıkaran ve takımının K-PET Süper Lig şampiyonluğuna büyük katkı koyan John Okoli'nin yerinde yeni sezonda Candy görev yapacak.

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Gönyeli'de ise mevcut yönetim ve teknik adam Emre Perçinci'nin göreve devam etmeleri halinde ise Gönyeli, John Okoli'yi kadrosuna katacak.

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