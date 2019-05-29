 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
9 0
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
101 0
 
Avrupa Ligi’nde final günü
Avrupa Ligi’nde final günü
33 0
Kaptan Forest’ten kopmadı
Kaptan Forest’ten kopmadı
113 0
7 0
96 0
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
20 0
banner82

Okan Buruk Çaykur Rizespor'a veda etti

banner27

Çaykur Rizespor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Okan Buruk, sosyal medya hesabından Karadeniz ekibine veda etti

banner262
Okan Buruk Çaykur Rizespor'a veda etti
banner267

Teknik direktör Okan Buruk, "Teşekkürler Çaykur Rizespor" başlığıyla yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız sezonda tam 8 ay boyunca çalıştığım ve her anından büyük keyif aldığım Çaykur Rizespor A.Ş.’deki teknik direktörlüğümu bugün itibari ile üzülerek bitirme kararı almış bulunmaktayım.

Bu keyifli ama yorucu süreçte yeteri kadar vakit ayıramadığım ailem ile daha çok beraber olma adına böyle bir karar almış bulunmaktayım.

Bu 8 aylık süreç içerisindeki her maçta sonuç ne olursa olsun başta şahsım olmak üzere tüm teknik ekibe huzurlu bir çalışma ortamı hazırlayarak yanımızda olan ve devam etmemiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan ve bu zamana kadar bizi bekleyen başkan Hasan Kartal’a ve yönetim kurulumuza, sportif direktörümüz Yılmaz Bal 'a, saha içi ve saha dışında Rizespor'a yakışacak şekilde her zaman, her şeylerini veren değerli futbolcularımıza, takımımızla çalışan bütün ekibimize, tesislerimizin emektar çalışanlarına kendim ve tüm ekibim adına teşekkür ederim.

Göreve geldiğimizde sadece 3 puanı olan, hatta ilk devreyi ligin son sırasında kapayan takımlarının bu kötü durumuna rağmen ben ve ekibimi her zaman destekleyen ve iç saha, dış saha ayırt etmeden Rizespor'a ayrılan bütün koltukları doldurup takımımızı destekleyen, birlikte sevinip birlikte üzüldügümüz taraftarlarımıza yürekten teşekkürü bir borç bilirim.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.