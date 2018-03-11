Okafor eski dost dinlemedi

Yalova-Doğan Türk Birliği maçını Doğan Türk Birliği 1-0 kazanırken, Doğan Türk Birliği’ne 3 puanı getiren golü, Yalova’dan transfet ettiği Okafor penaltıdan kaydetti. Doğan Türk Birliği lider Yenicami’yi takibini sürdürürken, Yalova düşme tehlikesini hissetmeye başladı

Saha: Alsancak Stadı

Hakemler: Turgay Misk-Cemal Sakallı-Cem Öksüzoğulları

Yalova: İrfan-Veli-Tayfun(dk. 85 Ali Karayel)-Reşat-Mahmut-Ediz-Uche-Buğra-Batshi(dk. 57 Selçuk)-Cemal-Mithat(dk. 67 Ali Özoğuz)

DTB: Ozan-Hasan Kanlşı-Ahmet Sönmez-Emek(dk. 81 Ali Savaşan)-Koral-Pomboe-Ahmet Coşkun-Selim(dk. 67 Tunahan)-Rahemm-Aydın(dk. 71 Ahmet Saygı)-Okafor

Gol: Dk. 70 Okafor(penaltı) DTB

K-Pet Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde zirve mücadelesi veren Doğan Türk Birliği ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Yalova karşı karşıya geldi. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı'nda oynanan mücadele konuk Doğan Türk Birliği'nin 1-0 üstünlüğünde sona erdi. Doğan Türk Birliği'ne galibiyeti getiren golü 70. dakikada penaltıdan Okafor kaydetti.

Dk. 17: Pomboe uzaktan sert bir çıkardı, kaleci İrfan topu tokatlayarak kornere attı.

Dk. 30: Pomboe’nin pası ile Selim buluştu, kaleye doğru hareketlendi, pasını Aydın’a verdi, Aydın’ın kaleye gönderdiği şutu kaleci İrfan kornere gönderdi.

Dk. 34: Ediz pasını Cemal’e verdi, Cemal topu Doğan kale içine kesti, Batshi altı pastan vurdu, kaleci Ozan bu topun ağlara gitmesini önledi.

İkinci yarıda Yalova oyunu sahasında kabul etti.

Dk. 58: Emek sol kanattan faul atışı kullandı. Kale içinde kafayı vuran Akafor’un vuruşunu kaleci İrfan çıkardı.

Dk. 63: Savunmanın gönderdiği uzun topla buluşan Okafor çalımlarla ceza alanına girdi, vuruşu savunmadan geri geldi.

Dk. 70: Okafor uzaktan sert bir şutu kaleye gönderdi, kaleci İrfan bu topu yumrukla uzaklaştırdı, top Hasan’ın önüne geldi, ceza alanı içinden vurdu, Ediz eli ile oynayınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Akafor kullandı 1-0

Dk. 80: Akafor yine savunmanın uzun ve havadan gelen topunu rakibinden söktü, savunmanın arasından geçti, sert vuruşu kaleci İrfan’dan döndü. Tekrar vurdu, savunmadan gelen topla Pomboe buluştu, onun yavaş vuruşunu savunma uzaklaştırdı. Maç 0-1 sonuçlanırken, alınan galibiyetle Doğan Türk Birliği puanını 43'e yükseltirken, Yalova 21 puanda kaldı.