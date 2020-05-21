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Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş’a dönüyor

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Beşiktaş’ın, Hollanda’nın Feyenoord ekibine kiraladığı Oğuzhan Özyakup geri dönüyor. Yıldız futbolcunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı, yönetimle yapacağı görüşme sonrasında netleşecek

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş’a dönüyor

Ara transfer döneminde 6 aylığına Feyenoord’a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor. 27 yaşındaki oyuncu, Hollanda Ligi'nin koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesine rağmen takımıyla antrenmanlarını sürdürüyor.

TRT Spor’un haberine göre; Oğuzhan, 1 Haziran’a kadar çalışmalarını Hollanda'da devam ettirdikten sonra İstanbul’a gelecek. Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu, Türkiye'ye döndükten sonra yönetimle sözleşme şartlarıyla alakalı masaya oturacak.

Yeni sezonda oyuncu maaşlarını düşürmek için kollarını sıvayan Beşiktaş yönetimi, Oğuzhan'ın yıllık ücretinde indirim yapması durumunda, yıldız futbolcuyu kadrosunda tutacak. Oğuzhan'ın yeniden Beşiktaş'ta forma giymek istediği ve psikolojik olarak da rahatladığı öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da 27 yaşındaki oyuncunun takımda kalmasını istediği, gelecek sezonda Oğuzhan’dan faydalanmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Oğuzhan, Hollanda'da ligin 2'inci yarısında görev aldığı için Beşiktaş'a döndüğünde kalan 8 haftada forma giyemeyecek.

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