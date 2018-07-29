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Oğuz ve Aşık mesaiye başladılar

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Oğuz ve Aşık mesaiye başladılar
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K-PET Süper Lig 2018-2019 Futbol Sezonu hazırlıklarını sürdüren Küçük Kaymaklı'da teknik heyete yeni katılan Reşat Oğuz ile Mehmet Aşık mesaiye başladılar.

Kondüsyoner Reşat Oğuz ile teknik direktör Mehmet Aşık, Küçük Kaymaklı'nın geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği saha çalışmalarına katıldılar. İkili gruplar halindeki Küçük Kaymaklı futbolcularına kondüsyon ve güç antrenmanları yaptırdılar.

Küçük Kaymaklı futbolcuları, kendilerini oldukça zorlayan antrenmana rağmen, çalışmayı keyifli bir şekilde geçirdiler.

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