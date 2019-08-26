 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
14 0
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
129 0
 
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
13 0
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
988 0
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
7 0
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
25 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
80 0
banner82

Öğütçü: Hedef bir üst lig

banner27

Öğütçü: Hedef bir üst lig
banner267

BTM Birinci Lige şampiyonluk parolası ile hazırlanacak olan Vadili, başarılı teknik adam Hamdi Öğütçü yönetiminde sezona girecek.

Başkan Menderes Aktaş ve yönetici Arkın Kasapoğlu ile 2 yıllığına anlaşmaya varan

Göksun: Takımımızı en iyi şekilde hazırlıyoruz Hamdi Öğütçü, yeni sezon hedefleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Hedefi olan Vadili ile 2 yıllığına anlaştım. Bir üst lig hedefi ile yeni sezona gireceğiz. Hazılıklarımızı da bu yönde yapacağız.

Vadili ve bölgesinin bir futbol kültürü vardır. Bu kültüre kendi oyun yapımı ve düşüncemi de yerleştirerek, hedefe varmak istiyoruz. Genç, koşan, mücadele eden bir takım oluşturarak şampiyonluğu hedefleyeceğiz."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.