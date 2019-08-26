Öğütçü: Hedef bir üst lig

BTM Birinci Lige şampiyonluk parolası ile hazırlanacak olan Vadili, başarılı teknik adam Hamdi Öğütçü yönetiminde sezona girecek.

Başkan Menderes Aktaş ve yönetici Arkın Kasapoğlu ile 2 yıllığına anlaşmaya varan

Göksun: Takımımızı en iyi şekilde hazırlıyoruz Hamdi Öğütçü, yeni sezon hedefleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Hedefi olan Vadili ile 2 yıllığına anlaştım. Bir üst lig hedefi ile yeni sezona gireceğiz. Hazılıklarımızı da bu yönde yapacağız.

Vadili ve bölgesinin bir futbol kültürü vardır. Bu kültüre kendi oyun yapımı ve düşüncemi de yerleştirerek, hedefe varmak istiyoruz. Genç, koşan, mücadele eden bir takım oluşturarak şampiyonluğu hedefleyeceğiz."