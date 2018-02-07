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Öğütçü: Başarı kendiliğinden gelmeye başladı

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Liderliğe yükselen Hamitköy U21 Takımı’na, Sabor Restorant direktörü Jose Paulo yemek verirken, antrenör Hamdi Öğütçü yemekte, sistemli bir futbol oynama hedefiyle çıktıkları yolda başarının da kendiliğinden gelmeye başladığına vurgu yaptı

Öğütçü: Başarı kendiliğinden gelmeye başladı
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KTFF U21 Batı Bölgesi Lig’inde mücadele eden Hamitköy U21 Takımı, şampiyonluk yolunda kenetlenirken; takımın sponsoru Sabor Restorant direktörü Jose Paulo, geçtiğimiz akşam kulüp lokalinde teknik heyet ve futbolculara moral yemeği verdi.

Takımın, Düzkaya’yı geçip liderliğe yükselmesinden sonra moral-motivasyonu daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyen Hamdi Öğütçü, düzenlenen yemek dolayısıyla sponsorlarına teşekkür ettiklerini ifade etti. Başkan Evren Mannaş ve yönetimin ilgisinden de memnun olduklarını belirten Hamdi Öğütçü, bilinçli, sistemli bir futbol oynama hedefiyle çıktıkları yolda başarının da kendiliğinden gelmeye başladığına vurgu yaptı.

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