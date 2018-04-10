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Öğretmenler sahada terliyor

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Öğretmenler sahada terliyor
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından, 50. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvası geçtiğimiz akşam Yusuf Kaptan Sahası'nda oynanan maçlarla başladı.

KTÖS ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Bankası işbirliğinde düzenlenen ve üyeler arasındaki kaynaşmayı ve dayanışmayı artırmayı da hedefleyen futbol şölenine, 5 takım katılıyor. Solidatory, 23 Nisan Sönmüş Stars, Akademi Power, Seferoğluları ve Brothers takımlarının katıldığı turnuvanın ilk gününde Solidatory, 23 Nisan Sönmüş Stars'ı mağlup ederken, Seferoğluları ile Brothers berabere kaldılar.

Turnuvada ikinci maçlar Perşembe akşamı saat 20:00'de, Solidatory ile Akademi Power ve 23 Nisan Sönmüş Stars ile Seferoğluları arasında oynanacak. Brothers günü bay geçecek.

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