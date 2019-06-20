Oganlar, Mağusa’yı ilk şampiyonluğa taşıyorlar

KKTCELL Kadınlar Liginde, Ahmet Ogan’ın teknik direktörlüğünü, Şerif Ogan’ın antrenörlüğünü yaptığı Mağusa Spor Akademisi namağlup olarak ilk lig şampiyonluğuna çok yaklaştı

KKTCELL Kadınlar Liginde ligin bitimine 10 gün kala Mağusa Spor Akademisi şampiyonluğa çok yaklaştı.

Kadınlar Liginde 8.hafta geride kalırken Mağusa Spor Akademisi ligde oynadığı 8 karşılaşmadan 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak, attığı 29 gole karşılık kalesinde 3 gol görerek kalesinde en az gol gören takım olarak topladığı 22 puanla namağlup en yakın takipçisinin önünde 4 puan farkla liderliğini sürdürüyor.

KKTCELL Kadınlar Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Spor Akademisi, Göçmenköy ve Akdeniz Spor Birliği ile oynadığı karşılaşmalarda, ligde en çok şampiyonluk yaşayan (5 kez) Akdeniz Spor Birliği karşısında 2-2 / 2-0’lık sonuçlarla üstünlük kurarak, rakibinin şampiyonluk ümitlerini sonlandırırken, ligde tek şampiyonluğu olan Göçmenköy’ü ilk maçta 6-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Kadınlar liginde üçüncü sezonunu geçiren Mağusa Spor Akademisi Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligine ilk kez katılığı 2017’de ligi dördüncü sırada tamamlamıştı. Sponsorlu olarak oynatılmaya başlanılan KKTCELL Kadınlar Liginde 2018’de Mağusa Spor Akademisi ligde üçüncü olarak tamamlarken, bu sezon devam etmekte olan KKTCELL Kadınlar Liginde, ligin bitimine iki maç kala namağlup lider durumda bulunuyor.

Mağusa Spor Akademisi teknik direktör Ahmet Ogan, antrenör Şerif Ogan Karabıyıklı yönetiminde ilk şampiyonluğuna çok yaklaştı.

KKTCELL Kadınlar liginde 9.hafta karşılaşmasında 23 Haziran Pazar günü deplasmanda Yonpaş Dumlupınar ile karşılaşacak olan Mağusa Spor Akademisi maçı kazanması halinde ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Mağusa’nın Turkuaz beyazlı ekibi Mağusa Spor Akademisi, 30 Haziran Pazar günü Göçmenköy ile evinde oynayacağı son karşılaşma ile ligi tamamlayacak.

KKTCELL Kadınlar liginde şampiyonluğa oldukça yaklaşan Mağusa Spor Akademisi yönetimi şampiyonluk kutlamaları için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Mağusa Spor Akademisi yönetimi, Yonpaş Dumlupınar ile oynanılacak şampiyonluk maçı öncesinde Maraş Stadının süslenmesi için girişim başlatılırken, hazırlatılan pankart ve bayraklar ise maç günü sahaya asılarak güzel bir ambiyans ve ortam yaratılacak.