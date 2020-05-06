Ogan’dan devam sinyali

K-PET Birinci Lig ekibi Dörtyol’un teknik direktörü Ahmet Ogan, tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele eden takımı ile başarılı bir grafik yakalarken, Dörtyol playoff hattının 1 sıra gerisinde bulunuyor.

Ahmet Ogan’ın göreve gelmesinden sonra özellikle ikinci devrede başarılı bir grafik çizen Dörtyol’un yönetim kurulu ile yaşanan süreçte de sürekli iletişim içerisinde olan Ahmet Ogan, yaşanan süreç ve gelecek sezonla ilgili de açıklamalarda bulunurken, katıldığı canlı yayında göreve devam edebileceğinin sinyallerini verdi.