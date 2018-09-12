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Ogan yeniden Çanakkale yolunda

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Ogan yeniden Çanakkale yolunda
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Çanakkale’de, başkan İbrahim Şeker olağan üstü genel kurulda güven tazeledikten sonra ilk iş olarak takımı çalıştıracak teknik adamı belirlemeye çalışıyor.

Uzun süredir camianın içerisinden çıkmış olan Önem Fenercioğlu yönetiminde çalışan Çanakkale’de Fenercioğlu ile yolların ayrılması ve takımının başına teknik direktör olarak Ahmet Ogan getirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Çanakkale’nin ligde kalmasını sağlayan Ahmet Ogan ve ekibi Çanakkale’nin, Dumlupınar ile oynadığı hazırlık maçını izledi.

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