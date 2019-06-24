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Ogan: Sözümüzü yerine getirdik

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Mağusa Spor Akademisi başkanı ve kadın takımı teknik direktörü Ahmet Ogan şampiyonluk sonrasında şu açıklamaları yaparak, mutlu sona ulaşıp, sözlerini yerine getirdiklerini belirtti

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Ogan: Sözümüzü yerine getirdik
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Mağusa Spor Akademisi (MSA), KKTCELL Kadınlar Ligindeki üçüncü sezonunda şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyor.

Mağusa Spor Akademisi başkanı ve kadın takımı teknik direktörü Ahmet Ogan şampiyonluk sonrasında şu açıklamaları yaptı:

"O gün bugündür. Güzel günler göreceğiz çocuklar; her şey güzel olacak, demiştik. Ve mutlu sona ulaşarak, sözümüzü yerine getirdik.
Kadınlar Liginde tarihinde ilk kez şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi Futbol Kraliçelerimi, antrenör Şerif Ogan, yöneticiler Laika Çakır, Naciye Çelebiaziz, değerli ailem, eşim Havva Ogan, kızlarım Yaren-Seren Ogan, sevgili ailelerimiz, taraftarlarımız, akademi yönetimimiz ve üyelerimiz, destek ve katkı koyan saygı değer sponsorlarımız, hepinize sonsuz teşekkür ederim.
Emeklerinize, ayaklarınıza, yüreğinize sağlık! Mağusa Spor Akademisi büyüyen ve gelişen çok büyük bir ailedir."

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