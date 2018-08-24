Ogan olmadı, Özkuyucu görevde

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Maraş'ta teknik adam konusunda yaşanan belirsizlik sona erdi. Hüseyin Özkuyucu - Ahmet Ogan ikilemi sonrasında ilk gündeme gelen isim olan Hüseyin Özkuyucu, Maraş'ta göreve gelen isim oldu. Geçtiğimiz sezon Maraş U21 Takımı'nda görev yapan Hüseyin Özkuyucu, A Takım ile ilk antrenmanına çıktı.
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