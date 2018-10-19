Ogan, Mesarya’ya ilaç olmaya çalışacak

4 haftada, 1 puan toplayan Mesarya’da, teknik direktörlüğe Ahmet Ogan getirildi. Ogan, Mesarya’nın başında ilk maçında eski takımı Maraş’a karşı galibiyet arayacak

K-PET Birinci Lig’de, ilk 4 haftayı 1 puanla tamamlayan Mesarya’da, Hamitköy mağlubiyeti sonrasında görevinden istifa eden antrenör Çağan Çerkez’nin yerine göreve, teknik direktör Ahmet Ogan getirildi.

Ahmet Ogan, Mesarya Spor Kulübü eş başkanları Mehmetali Topaloğluları ve Ömür Devecioğlu ile anlaşmaya vararak sözleşme imzalarken, takımla birlikte ilk antrenmana da dün çıktı. Ahmet Ogan’ın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü olarak ise Mustafa Özkaraman ve Özgür Ruso görev yapacak.

Mesarya Spor Kulübü’nde teknik direktörlüğe getirilen Ahmet Ogan, ligde geride kalan dört hafta sonunda Mesarya’nın istediği sonuçları alamadığına vurgu yaparak, yeni başlayan lig sürecinde birlik, beraberlik içerisinde başarıya ulaşabileceklerine inandığını belirtti.

Ahmet Ogan, sezon başı oluşturulan kadronun kaliteli bir kadro olduğunun altını çizerken, var olan potansiyeli harekete geçirmek için çok çalışmaları gerektiğini belirtti. İlk devre adına her maçı tek tek ve final niteliğinde göreceklerini belirten Ahmet Ogan, çok iyi çalışan yönetim ve taraftar desteğiyle çok iyi işler yapacaklarına inancının tam olduğunu ifade etti.

Teknik Direktör Ahmet Ogan, Mesarya’nın başında ilk sınavını 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Maraş karşısında verecek.