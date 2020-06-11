Ogan: Hedefimiz değişmedi

Ahmet Ogan, “Futbolcuların antrenmanlara katılımdan, çalışmalardaki istekli oluşlarından ve özverilerinden son derece memnunum. Ligin ikinci yarısı adına koymuş olduğum hedef değişmedi.” açıklamasını yaptı

K-Pet 1.Lig ekiplerinden Dörtyol, kalan 8 haftalık lig maratonu için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan,kalan 8 haftalıkperiyot ile ilgili yaptığı açıklamada, futbola verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başladıklarını, farklı ve zorlu bir süreç olmasına rağmen, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Futbolcuların antrenmanlara katılımdan, çalışmalardaki istekli oluşlarından ve özverilerinden son derece memnun olduğunu ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan,sonuna geldikleri hazırlık sürecini en iyi şekilde geçirdikleri düşüncesinde olduğunu söyledi.

13 Haziran Cumartesi günü Süper Lig ekiplerinden Cihangir ile son hazırlık maçın oynayarak hazırlık dönemi geride kalacağını belirten Teknik direktör Ahmet Ogan, 15 Haziran Pazartesi’nden itibaren müsabaka dönemine geçerek, 23.haftada evlerinde oynayacakları Gençler Birliği karşılaşması hazırlıklarına başlayacaklarını belirtti.

Ligin ikinci yarısı adına koymuş oldukları hedefin, Covid-19 sonrasında kalan 8 haftada da devam ettiğini belirten teknik direktör Ahmet Ogan, antrenmanları yakından takip eden yönetim kuruluna da kendilerine gösterdiği ilgi ve güvenden dolayı teşekkür etti.