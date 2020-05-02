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Ogan: Gençlerimize büyük fırsat doğacak

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Ahmet Ogan, “Gençlerimize büyük fırsat doğacak. Gençlerimiz bu fırsatı iyi değerlendirsinler. Profesyonelleşme yolunda adım atsınlar.” açıklamasını yaptı

Ogan: Gençlerimize büyük fırsat doğacak

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu spor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, K-PET Birinci Lig ekibi Dörtyol’un teknik adamı ve KTFAD yönetim kurulu üyesi Ahmet Ogan, futbolumuzun geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Ogan’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Korona virüs (COVID-19) salgını sonrasında futbolumuzda gençlerimize büyük fırsat doğacak. Bu nedenle de gençlerimiz bu fırsatı iyi değerlendirsinler.

Profesyonelleşme yolunda adım atsınlar. Ona göre kendilerini hazırlayıp, çalışmalarını yeni oluşacak duruma göre şekillendirsinler. Çünkü bizim gençlerimiz yeteneklidir. Kendilerini geliştirmeye ihtiyaçları vardır. Bunu yapsınlar.”

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