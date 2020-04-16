Ogan: Gençlerimiz yeteneklidir

Ahmet Ogan, alt yapılar ve genç futbolcular hakkında değerlendirmelerde bulunurken, “Gençlerimiz yeteneklidir. Gençlere yapılan yatırımlar geleceğe yapılan yatırımlardır." ifadelerini kullandı

Futbolumuzda yıllarca alt yapılarda hizmet vermiş olan, son yıllarda ise A takımlarda görev yapanAhmet Ogan, alt yapılar ve genç futbolcular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol’u çalıştıran Ahmet Ogan’ın sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Yıllardır futbol temel altyapıları iyi olsun diye gençler için çalışıp durduk.İnanılmaz zamanlar harcadık. Eğitimleri ile sosyal yaşatıları ile inanılmaz uğraştık.

Başarmak için çok çalışmaları gerektiğini defalarca anlatık söyledik ve çalıştırdık. Her işin başı önce disiplin olduğun aşılamaya çalıştık. Sadece bizimle çalışan ve bölgedeki gençlere değil, ülkemizin tüm gençlerine hep destek ve yardımcı olduk. Bizlere inanan bizlerin gösterdiği yolda devam eden gençlerimiz de oldu. Anlamayanlarda oldu. Genel olarak baktığımızda mental ve fizik kalitesi olarak hazır olmadılar. Olanlar zaten A takımlarda oynuyorlar.

Bütün işimiz, gücümüz ve derdimiz gençlerimiz oldu. Çünkü biliyoruz ki "Gençlere yapılan yatırımlar geleceğe yapılan yatırımlardır." Savunduğumuzda budur. "Ülke futbolunun çıkış noktası gençlerimizdir" diye de ısrar ettik.

Şuan A takımda görev yapıyorum, ama hiç bir zaman altyapılardan uzak kalmadım. Hatta merkezindeyim. Her zaman da gençlerimizin yanında yol gösterici oldum. Antrenörlüğe başladığım 1999 yılından beri bu tezi savunuyorum. Hiç bir zaman çizgimden ve duruşumdan vaz geçmedim aksine hep savundum hep ısrar ettim.

Önemli olan gençlerimizi bilinçli bir şekilde yetiştirelim, gençlerimiz yeteneklidir. Fırsatı avantaja dönüştüreceklerinden en küçük endişem yoktur. Ülke futbolumuzun kurtuluş yolu gençlerimizdir.”