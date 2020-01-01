Ogan: Çok çalışmalıyız

Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan ilk devre ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken "İkinci devreye daha motive olarak başlamak için çok çalışmalıyız" ifadesini kullandı

K-PET Birinci Lig ekibi Dörtyol, ilk devrenin son hafta maçını bay geçeceği için tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligin ilk devresini 20 puanla noktaladı.

Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan tamamlanan ilk devre ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, şunları söyledi:

"İlk devreyi noktaladık. İkinci devreye daha iyi konsantre ve motive olarak başlamak için çok çalışmalıyız. Hedefimiz belli; "Durmak yok yola devam" sloganıyla güzel günler göreceğiz çocuklar.

Göreve geldiğimiz günden beri teknik kadroya ve takımımıza destek olan başkanımız Erhan Öztürk, yöneticilerimiz, tüm sponsorlarımız ve SüleymanÖzkoç ile bizlere her koşulda sonsuz destek olan "taraftarlarımıza" ekibim adına çok teşekkür ederim."