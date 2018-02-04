Offor surları yıktı

Cihangir, Hisarlar'da oynanan maçta Mağusa Türk Gücü'nü, Offor'un golleriyle mağlup ederek kupa maçı öncesinde moral kazandı. İkinci devredeki ikinci mağlubiyetini alan Mağusa Türk Gücü ise hayal kırıklığı yaratmaya devam etti

Stad: Canbulat Stadı Mağusa Türk Gücü: Türkkan Delideniz, Erdoğ Barkınay, Yasin Kurt, Sami Ergazi, Adil Uçar (Dk.89 Hakan Uluçay), Yusuf Beyazi, Sami Ergazi, Arif Uysal, Malik, Rasheed (Dk.68 Emre Özsin), Dinopeter, Halil Turan (Dk.74 Nevzat Duran) Cihangir: Raif Pehlivan, Erol Aksunlar, Ertan Bulut (Dk.73 Çağlar Toplu), Nurettin Gecekuşu, SalihSay, Smart (Dk.12 Musa Şanlıer), Mikail Sivri, Osey, Offor, Doğan İşiker (Dk.59 Ali Özterk), Fırat Ersalan. Goller: Arif Uysal(Dk.39),Offor(Dk.49,53) K-Pet Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Mağusa Türk Gücü ile Cihangir karşı karşıya geldi. Mağusa Canbulat Stadı'nda oynanan mücadele 2-1 konuk Cihangir üstünlüğünde sonuçlandı. Cihangir'e galibiyeti getiren golleri 50 ve 53. dakikalarda Offor kaydetti. Mağusa Türk Gücü'nün tek golünü ise 38. dakikada Arif attı. Mağusa Türk Gücü cihangir karşısında üstünlüğünü koruyamnayınca 2-1 mağlup oldu. Dk.39:Hava topu mücadelesinde önüne düşen topa çok sert vuran Arif Uysal topu ağlara gönderdi.1-0 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 MTG’nin üstünlüğünde tamamlandı. Dk.49:Fırat Ersalan sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Offor kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.1-1 Dk.53:Savunma arkasına atılan topta Offor topla buluştu topu 20 metre sürdükden sonra kaleci ile karşı karşıya yerden vuruşunda topu ağlara gönderdi.1-2 Dk.64:Sağ kanattan gelişen atakda Erol ortaladı Offor kafayı vurdu arka direğe açılan topta Ali Öztürk yakın mesafede ki kafa vuruşunu Türkkan kornere çeldi. Karşılaşmada başka gol olmazken Cihangir 2-1 sahadan galip ayrıldı. Bu galibiyetle Cihangir puanını 22'ye yükseltirken, Mağusa Türk Gücü 20 puanda kaldı.