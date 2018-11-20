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Offor şoku

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Offor şoku
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K-PET Süper Lig'de kısıtlı bir kadro ile mücadele eden Binatlı'da, Offor şoku yaşanıyor. Babasının rahatsızlığını gerekçe gösteren Offor, ülkeden ayrıldı. Lefke derbisinde oynamayacak olan Offor'un ne zaman geri döneceği ise belirsizliğini koruyor.

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