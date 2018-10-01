Off Doğan off

Binatlı, sezona şampiyonluk parolası ile giren Doğan Türk Birliği'ni, yıldızı Offor'un golleriyle mağlup etti. Doğan ise ikinci maçını da kaybetti

K-PET Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Binatlı, Doğan Türk Birliği'ni deplasmanda Offor'un golleriyle mağlup etti. Kalabalık bir futbolsever kitlesinin izlediği, hakem Turgay Misk'in iyi bir yönetim sergilediği maçın ilk devresinde daha etkili olan taraftı. Doğan'ın pozisyon bulmakta zorlandığı bu devrede Binatlı özellikle Offor ile etkili oldu. Konuk ekip, Offor'un golüyle de devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede de Binatlı daha etkili idi. Doğan Türk Birliği ise Lua Lua'nın oyuna girmesiyle oyunu dengeledi. Ancak Offor farkı 2'ye çıkardı. Lua Lua'nın golü ise skoru belirledi. 1 - 2