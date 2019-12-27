Ödüllü heyecan başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda heyecan başladı.
NicosiaGroup Kıbrıs Kupası adının verildiği kupada KTFF ve NicosiaGroup, futbolseverlere zengin ödüller sunacaklar.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda 1.Turda alınan sonuç ve saat 13:00’de maçların programı şöyle;
L. Gençler Birliği SK – Mağusa Türk Gücü, 0-3
Cihangir GSK – Ozanköy SK, Cihangir Stadı, Ferhat Tuna
Türk Ocağı Limasol – Çanakkale TSK, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan
Karşıyaka ASK – Baf Ülkü Yurdu, Ergin Şahdur Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Yalova SK – Binatlı YSK, Tahsin Mertekçi Stadı, Kerem Eran
Düzkaya KOSK – Görneç KSK, Nihat Bağcıer Stadı, Mustafa Öztugay
Dörtyol SK – Gençlik Gücü TSK, Dörtyol Stadı, Hakan Ünal
Lapta TBSK – Merit Alsancak Yeşilova SK, Şht Şevket Kadir Stadı, Serkan Şimşek
Gönyeli SK – Maraş GSK, Gönyeli Stadı, Evren Karademir
Hamitköy ŞHSK – Esentepe KKSK, Esat Erdoğmuş Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Mormenekşe GBSK – Lefke TSK, Cemal Balses Stadı, Zekai Töre
Bostancı Bağcıl SK – Doğan Türk Birliği, Bağcıl Stadı, Hakan Ünal
Göçmenköy İYSK – Girne Halk Evi, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı
Küçük Kaymaklı TSK – Yonpaş Dumlupınar TSK, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Turgay Misk
Mesarya SK – Çetinkaya TSK, 100. Yıl Stadı, Fehim Dayı