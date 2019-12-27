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Ödüllü heyecan başladı

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KTFF ve Nicosia Group, futbolseverlere zengin ödüller sunacağı NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda heyecan oynanan dün Gençler Birliği– Mağusa Türk Gücü maçıyla başladı

Ödüllü heyecan başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda heyecan başladı.

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası adının verildiği kupada KTFF ve NicosiaGroup, futbolseverlere zengin ödüller sunacaklar.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda 1.Turda alınan sonuç ve saat 13:00’de maçların programı şöyle;

L. Gençler Birliği SK – Mağusa Türk Gücü, 0-3

Cihangir GSK – Ozanköy SK, Cihangir Stadı, Ferhat Tuna

Türk Ocağı Limasol – Çanakkale TSK, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan

Karşıyaka ASK – Baf Ülkü Yurdu, Ergin Şahdur Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Yalova SK – Binatlı YSK, Tahsin Mertekçi Stadı, Kerem Eran

Düzkaya KOSK – Görneç KSK, Nihat Bağcıer Stadı, Mustafa Öztugay

Dörtyol SK – Gençlik Gücü TSK, Dörtyol Stadı, Hakan Ünal

Lapta TBSK – Merit Alsancak Yeşilova SK, Şht Şevket Kadir Stadı, Serkan Şimşek

Gönyeli SK – Maraş GSK, Gönyeli Stadı, Evren Karademir

Hamitköy ŞHSK – Esentepe KKSK, Esat Erdoğmuş Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Mormenekşe GBSK – Lefke TSK, Cemal Balses Stadı, Zekai Töre

Bostancı Bağcıl SK – Doğan Türk Birliği, Bağcıl Stadı, Hakan Ünal

Göçmenköy İYSK – Girne Halk Evi, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı

Küçük Kaymaklı TSK – Yonpaş Dumlupınar TSK, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Turgay Misk

Mesarya SK – Çetinkaya TSK, 100. Yıl Stadı, Fehim Dayı

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