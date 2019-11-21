Ocak’ta, İsmet şoku

K-PET Süper Ligde şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Türk Ocağı’nda, İsmet Düzce’nin sakatlanmasının şoku yaşanıyor.

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan genç sol bek İsmet Düzce, Türk Ocağı’nın geçtiğimiz hafta Yenicami ile 1-1 berabere kaldığı maçın 35. dakikasında yere ters basarak dizinden sakatlanmıştı.İlk kontrollerinden sonra doktorun çapraz bağlarının kopmasından şüphelendiği İsmet’in, MR sonucuna göre sakatlığı netleşecek. Bu arada özel nedenlerden dolayı takımdan ayrı kalan Mehmet Uçar da Türk Ocağı’nın, Binatlı ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.