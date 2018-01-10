Ocak’ta hareketli günler

İkinci devreye teknik direktör Derviş Kolcu yönetiminde girecek olan Türk Ocağı, ara transfer döneminde transfer gerçekleştirmek için hareketli günler geçiriyor

İsa TABAK

K-PET Süper Lig’de ilk devrede beklentilerin altında kalan ve ikinci devreye teknik direktör Derviş Kolcu yönetiminde girecek olan Türk Ocağı, ara transfer döneminde transfer gerçekleştirmek için hareketli günler geçiriyor.

Ertaç ile yollarını ayıran Türk Ocağı, bonservisi Yenicami’de bulunan Hascan Kızmaz’ın transferini büyük oranda bitirdi. Kaleci sorununu da çözmek isteyen Türk Ocağı, Ozanköy’den transfer etmek istediği kaleci Mehmedemin için de girişimlerini sürdürüyor. Ozanköy’ün, Mehmedemin İlter’e karşılık, Muhammedali Uçar’ı istemesi sonrasında takas görüşmeleri sürerken, bu transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Malpas Otel’de kampta bulunan Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı ile oynayacağı hazırlık maçı sonrasında transfere yön verecek. Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı’dan Remzi’yi de kadrosuna katmayı hedefliyor.