Ocak’ta Arslan aday

Süper Ligin Girne temsilcilerinden Türk Ocağı’nda, 8 gün içerisinde 2 genel kurul birden gerçekleştirilecek.

Türk Ocağı’nda, 2 Temmuz Salı akşamı mali genel kurul yapılacak. Şükrü Karakaya’nın başkanlıktan ayrılacak olmasından dolayı ise 10 Temmuz akşamı başkanlık seçimi gündemi ile seçimli genel kurul yapılacak. Yapılacak olan genel kurulda ise şu anda Merkez Kaymakamlığı görevini yürüten Ahmet Arslan’ın başkan adayı olması neredeyse kesinleşti. Ahmet Arslan yıllardır kulüp yönetimlerinde görev alarak kulübe katkı koyuyor.