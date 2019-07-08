Ocak’ta 2 aday

Türk Ocağı'nda Çarşamba akşamı yapılacak olan genel kurul öncesinde 2 kişi başkan adaylığı başvurusunu divan başkanlığına yaptı.

Önce Çağan Balcan daha sonra ise Ahmet Arslan, başkan adaylığı başvurusunu divan başkanlığına yaptı. Eray Fellahoğlu'nun başkanlığını yaptığı divan başkanlığının Çağan Balcan ve Ahmet Arslan'ın başvurularını inceleyeceği ve genel kurul öncesinde resmi adaylıkları açıklayacağı öğrenildi.

Bu arada elde ettiğimiz bilgilere göre Türk Ocağı tüzüğündeki bir maddeden dolayı Çağan Balcan’ın adaylığının geçersiz olma durumu bulunuyor.