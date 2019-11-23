Ocak’ın ateşini Binatlı söndürdü

Binatlı uzatma dakikalarında Muammer'in attığı golle Türk Ocağı'nı mağlup ederek kritik bir galibiyete imza atıp, rakibine ilk mağlubiyetini aldırdı. Türk Ocağı ise uzatma dakikalarında kalesinde gol görme kabusuna bu maçta da devam ederken bu kez mağlup olarak, son haftalardaki düşüşünü sürdürdü. Böylelikle ligde yenilgisiz takım kalmadı

Yer: Üner Berkalp Stadı Hakemler: Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, Fatih Bardakçıoğlu Binatlı: Yunus ,Ayhan ,Debola ,Berkem (Dk.74 Hasan) Mehmet Ali (Dk.80 Cenkay) Abdullah ,Bayram ,Muammer ,Serkan , Habibi ,Alaattin Türk Ocağı: Cenk ,Bilal ,İlker İnceler,Sylla (Dk.65 Ali Avcısoyu) Remzi ,Ali ,Oha (Dk.80 Deniz) Cevdet (Dk.55 Doğukan) Quincy , Halil İbrahim ,İlker Tek Gol: Dk.90+4 Muaamer (Binatlı) İsmet KARAOSMAN K-PET Süper Lig’in 11. haftasında Üner Berkalp Stadında Türk Ocağı’nı konuk eden Binatlı, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Binatlı'ya galibiyeti getiren golü Dk.90+4. dakikada Muammer’den geldi. Binatlı galibiyetle 10 puana yükselirken, Türk Ocağı 22 puanda kalarak zirve yarışında bir darbe daha aldı. 11. haftada Binatlı’nın, Türk Ocağı’nı yenmesiyle ligde yenilgisiz takım kalmazken Türk Ocağı'nın namağlup unvanı da bitti. Uzatma dakikalarında kalesinde gol görme kabusu olan Türk Ocağı, Gönyeli, Doğan Türk Birliği ve Yenicami maçlarından beraberlikle ayrılırken, bu kez son anlarda yediği golle mağlup oldu. Türk Ocağı’nın daha atak oynadığı maçta Binatlı kalecisi Yunus yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim oldu.