Ocak’ın ateşini Binatlı söndürdü

Yer: Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, Fatih Bardakçıoğlu
Binatlı: Yunus ,Ayhan ,Debola ,Berkem (Dk.74 Hasan) Mehmet Ali (Dk.80 Cenkay) Abdullah ,Bayram ,Muammer ,Serkan , Habibi ,Alaattin
Türk Ocağı: Cenk ,Bilal ,İlker İnceler,Sylla (Dk.65 Ali Avcısoyu) Remzi ,Ali ,Oha (Dk.80 Deniz) Cevdet (Dk.55 Doğukan) Quincy , Halil İbrahim ,İlker Tek
Gol: Dk.90+4 Muaamer (Binatlı)
İsmet KARAOSMAN
K-PET Süper Lig’in 11. haftasında Üner Berkalp Stadında Türk Ocağı’nı konuk eden Binatlı, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Binatlı'ya galibiyeti getiren golü Dk.90+4. dakikada Muammer’den geldi. Binatlı galibiyetle 10 puana yükselirken, Türk Ocağı 22 puanda kalarak zirve yarışında bir darbe daha aldı.
11. haftada Binatlı’nın, Türk Ocağı’nı yenmesiyle ligde yenilgisiz takım kalmazken Türk Ocağı'nın namağlup unvanı da bitti.
Uzatma dakikalarında kalesinde gol görme kabusu olan Türk Ocağı, Gönyeli, Doğan Türk Birliği ve Yenicami maçlarından beraberlikle ayrılırken, bu kez son anlarda yediği golle mağlup oldu.
Türk Ocağı’nın daha atak oynadığı maçta Binatlı kalecisi Yunus yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim oldu.