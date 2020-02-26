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Ocak zor da olsa kazandı

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Türk Ocağı, maçı 10 kişi tamamlayan Çetinkaya karşısında zor da olsa 2-1 kazanarak ikinci maç öncesinde az da olsa avantajlı bir skor elde etti

Ocak zor da olsa kazandı

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Ali Özer, Berk Bağrıkara, Hakan Gök

TOL: Cenk, Bilal, İlker, Remzi, Levan, Ali Özbahar, Akın, Ali, Mehmet, İlker Tek, Halil

Çetinkaya: Kani, Doğukan, Emir, Mustafa, James, Özcan, Allen, Mehmet, Samuel, Batuhan, Emek

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası Çeyrek Final ilk maçında K-PET Süper Lig ikincisi Türk Ocağı, playout hattında yer alan Çetinkaya karşısında zor da olsa kazanarak ikinci maç öncesinde az da olsa avantajlı bir skor elde etti.

Türk Ocağı’nın gollerini Remzi Betmezoğlu ve Ali Özbahar atarken, Emir Dolu’nun kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Çetinkaya’nın golü James’den geldi

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