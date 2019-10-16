Ocak zirvenin tek sahibi

K-PET Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Yenicami ile Mağusa Türk Gücü’nün 5. haftadan mağlubiyetle ayrılmaları sonrasında, Türk Ocağı puan kayıpsız tek takım olarak liderliğini sürdürdü

K-PET Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Yenicami ile Mağusa Türk Gücü’nün 5. haftadan mağlubiyetle ayrılmaları sonrasında, Türk Ocağı puan kayıpsız tek takım olarak liderliğini sürdürdü

K-PET Süper Ligin alt sıralarında Çetinkaya puansız tek takım olurken, Lefke de 5. haftayı da galibiyetsiz 2 puanda tamamlayarak zor günler yaşamaya devam ettiler

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 8 gole ulaşırken, Abaka ve Ebuka onu 6 golle onu takip ediyor

Haftanın Takımı: Binatlı

5. haftaya puansız giren Binatlı, zorlu Karadağ deplasmanında Lefke’yi 4-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alırken, lige de yeniden başlamış oldu

Haftanın Yıldızı: John Okoli (Göçmenköy)

Göçmenköy’ün yıldızı John Okoli, Yenicami savunmasını maç boyunca hallaç pamuğu gibi dağıtırken, 2 gol de atarak galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Dedekorkut (Türk Ocağı)

Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanında geriye düşen takımına yaptığı yerinde müdahalelerle alınan 3 puanın ve namağlup liderliğin devamını sağladı

Haftanın Hakemi: Turgay Misk (Küçük Kaymaklı – Mağusa Türk Gücü)

Turgay Misk, büyük çekişme içerisinde geçen Küçük Kaymaklı – Mağusa Türk Gücü maçında başarılı bir yönetim sergilerken, yardımcıları ile uyum içerisinde bir maç yönetti

Haftanın Kare Ası

Yunus (Binatlı)

Lawal (Göçmenköy)

Lungelo (Cihangir)

Cevdet (TOL)

Haftanın On Biri

Gültekin (BÜY)

Reşit (Göçmenköy)

Mehmet Uçar (TOL)

Habibi (Binatlı)

Zihni (Cihangir)

Rifat (KK)

Eric (Cihangir)

Asare (KK)

Billy (DTB)

Kossi (BÜY)

Moses (Binatlı)

K-Pet Süper Ligde 5. haftada alınan sonuçlar

Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya, 2-1

Gönyeli – Cihangir, 1-2

Merit A. Yeşilova – Türk Ocağı 1-2

K. Kaymaklı - Mağusa Türk Gücü, 3-1

Doğan TB – Gençlik Gücü, 2-1

Hamitköy – Düzkaya, 3-3

Lefke – Binatlı, 0-4

Yenicami – Göçmenköy: 2-3





K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Ligde 6. haftanın programı şöyle:

18 Ekim Cuma, Saat 19:00

Çetinkaya – Küçük Kaymaklı

19 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Mağusa Türk Gücü– Merit Alsancak Yeşilova

Türk Ocağı – Gönyeli

Binatlı – Yenicami

Gençlik Gücü – Lefke

20 Ekim Pazar, Saat 15:30

Düzkaya – Doğan Türk Birliği

Cihangir – Hamitköy

Göçmenköy – Baf Ülkü Yurdu