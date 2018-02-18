Ocak yaka yaka gidiyor

Türk Ocağı, İskele deplasmanından farklı galibiyetle dönerek ligdeki çıkışını sürdürürken, Derviş Kolcu yönetiminde üçüncü 3 puanını aldı. Gençler Birliği ise önemli eksikler ve sorunlar altında çıktığı maçtan mağlup ayrılarak, play out hattının sıcaklığını fazlasıyla hissetmeye başladı

Yer : İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler : Kerem Eran, Sertan Alkın, Ferhat Tuna

Gençler Birliği : Mehmet Kabasakal, Boran, Kadir, Sinan, Emir, Hasan (dk 51 Ahmet Kara), Berk (dk 71 Mehmet Bebek), Mehmet Koyuncu (dk.61 Ömer), Sertan, Saddam, Tonbara

Türk Ocağı : Ali Karal, Ömer, İsmet, İlker, Mustafa Avcı, James, (dk.78 Yunus), Hascan (dk82 Hasan Sadrazam), Juctice (dk 71 Doğukan), Micheal, Remzi, Eneramo

Goller : Dk 42 Sertan (KK), dk 46 (P), Eneramo, dk 76 Remzi (Türk Ocağı)

K-Pet süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Gençler Birliği ile Türk Ocağı, İskele Cumhuriyet Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 konuk Türk Ocağı'nın üstünlüğünde sonuçlandı.

Türk Ocağı'na galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Sertan (Kendi Kalesine), 46. dakikada penaltıdan Eneramo ve 76. dakikada Remzi kaydetti. Bu galibiyetle Türk Ocağı puanını 25 yaparken, Gençler Birliği 25 puanda kaldı.

15.dakikada Remzi’nin son çizgiden yaptığı ortada Eneramo’nun kafa vuruşunda kaleci Mehmet Kabasakal köşeden topu çıkardı.

20.dakikada kazanılan serbest vuruşta Eneramo’nun direk kaleye gönderdiği şutunda kaleci Mehmet Kabasakal parmaklarını uç ile topu kornere çeldi.

41.dakikada soldan Tonbara getirdi son çizgide pas vermesi gerekirken topu dışarı gönderdi. 42.dakikada kazanılan serbest vuruşta Hascan’ın pasında Ömer içeriye kestiği sert orada Sertan topu kendi ağlarına gönderdi 1-0.

İkinci yarıda 46.dakikada Juctice kaleci Mehmet Kabasakal tarafından düşürülünce maçın hakemi Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Eneramo topu filelere gönderdi 2-0.

49.dakikada gençler Birliği teknik direktörü Serhat Ertürk hakem kararına itirazdan dolayı saha dışına gönderildi..

75.dakikada Emir, Tonbara verkaçında Tonbara’nın şutunda kaleci Ali Karal topa sahip oldu. 76.dakikada soldan Eneramo yaptığı ortada Doğukan’ın vuruşunda top üst direkten döndü, döne topu sert ve düzgün bir vuruşla Remzi ağlara gönderdi 3-0. 88.dakikada Hasan Sadrazam’ın sert şutunda yine kaleci Mehmet Kabasakal önlemeyi başardı.