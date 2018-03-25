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Ocak umduğunu bulamadı

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Türk Ocağı, kupa yorgunu Küçük Kaymaklı karşısında galip gelmeyi hedeflemesine rağmen maçtan beraberlikle ayrılarak 1 puana razı olurken, play out hattında kaldı. Sahaya rotasyon yaparak çıkan Küçük Kaymaklı 1 puanla, bir basamak geriledi

Ocak umduğunu bulamadı
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Saha: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Ali Özer-Cem Öksüzoğulları-Hakan Gök

TOL: Ali(Dk. 16 Zeki)-Yunus-İsmet-İlker-Bilal-James(dk. 58 Justice)-Micheal-Doğukan-Hascan(dk. 73 Ömer)-Remzi-Eneramo

K.K.: Ali Duvarcı-Tuğrul-Yaşar-Sercan-Yağış(dk. 46 Uğur)-Turgut-Bayram-Konan-Yusuf(dk. 78 H. Adal)-Franck-Arsene Junior

Gol: Dk. 75 Remzi(TOL)-Dk. 63 Uğur(K.K.)

K-Pet Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Türk Ocağı ile Küçük Kaymaklı, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Türk Ocağı'nın golünü 75. dakikada Remzi Betmezoğlu atarken, Küçük Kaymaklı'nın golünü 65. dakikada oyuna sonradan giren Uğur Gök kaydetti.

Dk. 2: Bayram’ın ortasına kafayı vuran Konan’ın vuruşu direkten geri geldi.

Dk. 31: Eneramo topu pası ile rakibini oyundan düşürdü, Remzi topla buluştu, yerden sert vuruşu dışarı gitti.

Dk. 39: İlker sağ kanattan geldi, kale içine ortaladı, Eneramo’nun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Dk. 41: Eneramo çalımlarla K.K. ceza alanına girdi. Sol kanattaki Remzi’ye pasını aktardı, Remzi’nin kaleci Ali ile karşı karşıya vurduğu plase Ali’nin ellerine gitti.

Dk. 45: Savunmadan atılan topla buluşan Eneramo pasını yine Remzi’ye aktardı, Remzi kötü bir vuruşla topu üstten dışarı gönderdi.

İlk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.

Dk. 62: Yunus çalımlarla sağ kanattan çizgiye kadar indi, kale içine ortaladı, Eneramo bu topu ıskalayınca T. Ocağı bir golden oldu.

Dk. 63: Savunmadan gelen uzun topla hareketlenen Uğur, Yunus’u çalımlarla geçti, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk. 75: Remzi Justice’den seken topla buluştu, yerden çok bir sert şutu kaleye gönderdi, ağlara giden bu topu kaleci Ali sadece seyretti. 1-1

Dk. 78: Uğur İlker’den çalımlarla kurtuldu, vurduğu top kaleci Zekiden döndü.

Dk. 87: Kale alanı içinde yükselen Eneramo kafayı vurmadan yetişen Sercan bu topu kornere göndererek mutlak bir golü önledi.

Dk. 90+3 Uğur’un pası ile buluşan Franck’ın sert şutu Ocak savunmasından kornere çıktı. Korner atışını savunma uzaklaştırdı. Maç da sona erdi.  Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 29, Küçük Kaymaklı ise 38 yaptı.  

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