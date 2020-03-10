Ocak tura Uçar

Türk Ocağı, Mehmet Uçar’ın 2 gol attığı maçta Çetinkaya’yı 3-1 mağlup ederek, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Türk Ocağı’nın diğer golü Oha’dan geldi

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Halil Erdem Canaloğlu, Hüseyin Özaşık

Çetinkaya: Atakan, Burak, Tarık (Dk.56 Şahin), Cemal, Özcan, Ertunç (Dk.67 Berkem), Toykan, Mehmet, Samuel, Yusuf (Dk.71 Barış), Recep

Türk Ocağı: Cenk, İlker İnceler, Mehmet Şimşek, Kaan, Oha (Dk.81 İlyas), Deniz, Ali Avcısoyu, Mehmet Uçar, İlker Tek, Halil İbrahim (Dk.65 Orcan), Emre Can

Goller: Dk.40, Dk.52 Mehmet Uçar, Dk.57 Oha (TOL), Dk.79 Toykan (Çetinkaya)

Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 2. maçında Çetinkaya ile Türk Ocağı, Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldiler. İlk maçı 2-1 kazanan Türk Ocağı deplasmanda oynadığı karşılaşmayı da 3-1 kazanarak yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Çetinkaya maçın ilk devresinde Türk Ocağı’na oranla daha etkili olmasına rağmen, gol bulamadı. Buna karşılık Türk Ocağı, 40.dakikada Mehmet Uçar’ın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede rahat oynayan Türk Ocağı, pozisyonlara girerken, 52. dakikada Mehmet Uçar, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 57. dakikada Oha skoru 3-0 yaptı.

79. dakikada Samuel’in pasında Toykan, Çetinkaya’nın golünü atarken, skor 3-1 oldu. Maç bu sonuçla tamamlanırken, Ocak ilk yarı finalist oldu.