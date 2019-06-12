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Ocak'ta Balcan sesleri

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Türk Ocağı'nda, Şükrü Karakaya'nın yerine başkanlığa gelecek olan kişinin ismi ise henüz belirlenmezken, Çağan Balcan'ın ismi başkanlık için geçiyor

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Ocak'ta Balcan sesleri
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Soydan SAKALLI

Türk Ocağı'nda, Şükrü Karakaya'nın başkanlıktan ayrılacak olmasından dolayı gerçekleştirilecek olan genel kurulun tarihi henüz belirlenmedi.

Türk Ocağı'nda, Şükrü Karakaya'nın yerine başkanlığa gelecek olan kişinin ismi ise henüz belirlenmezken, camianın genç ve başarılı isimlerinden Çağan Balcan'ın isminin başkanlık için geçtiği öğrenildi. Çağan Balcan'ın da başkanlık görevine sıcak baktığı, gerekli desteği bulması ve iyi bir ekip oluşması halinde başkan adayı olacağı bilgisi edinildi.

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