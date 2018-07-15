" Ocak'ta az futbolcu olmasına sevindim"

Türk Ocağı'nın yeni teknik direktörü Hasan Topaloğlu, kadroda az futbolcu olmasına sevindiğini söylerken, kendi stiline ve futbol anlayışına göre transferler gerçekleştirme şansı olduğunu belirtti

Türk Ocağı'nın yeni teknik direktörü Hasan Topaloğlu, yeni takımının bulunduğu durum ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Topaloğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Türk Ocağı'nın yeni yönetiminin, kulübün hedefini büyütmüş gördüm. Bu konuda da oldukça yüreklidirler.

Şu an ki yönetim, maddi olarak da oldukça güçlüdür. Zaten benim Türk Ocağı'nda bir tarihim ve gönül bağım vardır. Taraftarlarla da güzel bir uyumum bulunmaktadır.

Güzel işler yapmak için 7 - 24 çalışıyoruz. Şu anda takımın kadrosunda sadece 9 futbolcu vardır. Bunların bir kısmı da geçtiğimiz sezon çok az süre aldılar. Ancak ben kadroda az futbolcu olmasına sevindim.

Çünkü kendi stilime ve futbol anlayışıma göre transferler gerçekleştirerek, uzun süre çalışabileceğim bir kadro oluşturabileceğim. Zor olacak ama iyi bir takım kuracağız.Ocak camiası sabırlı olsun. Transferlerimizi yaparken, ayağımızı yorganımıza göre uzatarak iyi bir takım kuracağız.

Günün sonunda ise ligin zirvesine oynayan, tribünlere zevk veren futbol sergileyen bir takım oluşturma hedefindeyiz."