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Ocak sonunu iyi getirdi

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Esentepe ile K-PET Süper Lig ekibi Türk Ocağı da hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Erdal Barut Stadında oynanan karşılaşmayı Türk Ocağı 2-1 kazandı

Ocak sonunu iyi getirdi

Richard BEALE

Futbol liglerimizde devre arası yaşanırken, takımlarımız hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yoğun geçen çalışmalar, kamplar ve hazırlık maçları ile devam ediyor.

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Esentepe ile K-PET Süper Lig ekibi Türk Ocağı da hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Erdal Barut Stadında oynanan ve karşılaşmayı Türk Ocağı 2-1 kazandı.

Maçın ilk devresinde oyunun kontrolü daha çok Esentepe’deydi. İyi pas yapan ev sahibi ekip buna rağmen bunu gole çeviremedi.

İkinci devreye de etkili başlayan Esentepe olurken, Türkiye’den transfer edilen forvet Ali Kafadar ile 65’te 1-0 öne geçti. 75’ten sonra Esentepe yedek oyuncularına şans tanırken, Türk Ocağı baskısını artırdı.

81 ve 89’da Türk Ocağı’nın denemeye aldığı Rus forvet Famil attığı 2 golle, takımının deplasmanda kazanmasını sağladı.

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