Ocak sıkmadı

Türk Ocağı, Mesarya karşısında ilk devrede Akande ve Malik ile bulduğu gollerle 2 farka ulaşıp, maçı 2-0 kazanırken, turu da zorlanmadan geçti

STAT: Girne Mete Adanır Stadı HAKEMLER: Evren Karademir, Hüseyin Özaşık, Emine Yarkın TÜRK OCAĞI: Hasan Piro, Mehmet Aylanç, Mehmet Uçar, Turgut Kaan Çoban, Mustafa Avcı(Dk.70 Ali), Bilal Ceylan, Yakubu Malik, Akande Kotchoni, Tonbara Tiongoli, Ahmet Saygı(DK.50 Deniz), Ahmet Coşkun(Dk.83 Ahmet Can) MESARYA: Ferhat Oğlak, Abdullah Erol, Yusuf Altıner, Fırat Kulle, Emre Aktaş(Dk.75 Emre İmam), Nahit Çavuşoğlu(Dk.50 Emin), Volkan Göktürk, Mehmet Burçaklı(Dk.46 Devrim), Alp Çakıroğlu, Emre Özsin, Ahmet Kıyı GOLLER: Dk.35 Akande(P), Dk.41 Yakubu Malik(Türk Ocağı) Kıbrıs Kupası ilk tur maçında Türk Ocağı, Mesarya karşısında ilk devrede Akande ve Malik ile bulduğu gollerle 2 farka ulaşıp, maçı 2-0 kazanırken, turu da zorlanmadan geçti. Türk Ocağı, Mesarya karşısında Akande’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, Malik devreinin skorunu belirledi. 2-0 rakibi karşısında kendisini zorlamayan Türk Ocağı, ikinci devrede skoru koruyup, Doğan Türk Birliği ile oynayacağı derbi öncesinde maçı 2-0 kazanıp moral buldu.