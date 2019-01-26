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Ocak sıkmadı

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Türk Ocağı, Mesarya karşısında ilk devrede Akande ve Malik ile bulduğu gollerle 2 farka ulaşıp, maçı 2-0 kazanırken, turu da zorlanmadan geçti

Ocak sıkmadı
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STAT: Girne Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Evren Karademir, Hüseyin Özaşık, Emine Yarkın

TÜRK OCAĞI: Hasan Piro, Mehmet Aylanç, Mehmet Uçar, Turgut Kaan Çoban, Mustafa Avcı(Dk.70 Ali), Bilal Ceylan, Yakubu Malik, Akande Kotchoni, Tonbara Tiongoli, Ahmet Saygı(DK.50 Deniz), Ahmet Coşkun(Dk.83 Ahmet Can)

MESARYA: Ferhat Oğlak, Abdullah Erol, Yusuf Altıner, Fırat Kulle, Emre Aktaş(Dk.75 Emre İmam), Nahit Çavuşoğlu(Dk.50 Emin), Volkan Göktürk, Mehmet Burçaklı(Dk.46 Devrim), Alp Çakıroğlu, Emre Özsin, Ahmet Kıyı

GOLLER: Dk.35 Akande(P), Dk.41 Yakubu Malik(Türk Ocağı)

Kıbrıs Kupası ilk tur maçında Türk Ocağı, Mesarya karşısında ilk devrede Akande ve Malik ile bulduğu gollerle 2 farka ulaşıp, maçı 2-0 kazanırken, turu da zorlanmadan geçti.

Türk Ocağı, Mesarya karşısında Akande’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, Malik devreinin skorunu belirledi. 2-0 rakibi karşısında kendisini zorlamayan Türk Ocağı, ikinci devrede skoru koruyup, Doğan Türk Birliği ile oynayacağı derbi öncesinde maçı 2-0 kazanıp moral buldu.

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