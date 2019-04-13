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Ocak seriye bağladı

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Türk Ocağı, Gençler Birliği'ni, Akande ve Ahmet Saygı'nın golleriyle mağlup edip, Üst üste üçüncü galibiyetimi alırken, 6. sıraya yükseldi

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Ocak seriye bağladı
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Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Sabriye Atikoğlu, Mustafa Çukur

Türk Ocağı: Hüseyin, Bilal, İlker, Malik, Remzi, Ahmetcan, Akande, Mustafa, Cevdet, Turgut, Mehmet

Gençler Birliği: Tolga, Sinan,Sami, Mustafa, Elvis, Sertan, Hasan, Tacettin, Wanderson, Guaman, Kadir

K-PET Süper Ligin 26. hafta açılış maçında Türk Ocağı konuk ettiği Gençler Birliği'ni 2-0 yenerek istikrarlı çıkışını sürdürürken, play out tehlikesinden iyice uzaklaştı. Gençler Birliği ise direk düşme hattında kalarak, ligde kalma umutlarını iyice azalttı.

Maçın başında ve sonunda iki gol bulan Türk Ocağı'nın gollerini Akande ve Ahmet Saygı kaydetti. Türk Ocağı 40 puana yükselirken, Gençler Birliği 17 puanda kaldı.

Türk Ocağı maça adeta golle başlarken, Akande henüz 2. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci devrede uzun süre skoru korurken, 90+2. dakikada Ahmet Saygı, Türk Ocağı'nın galibiyetini perçinleyen golü attı. 2-0

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