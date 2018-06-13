Ocak, Özgürgün’e de teklif götürdü

Şükrü Karakaya başkanlığında yeni sezona girmeye hazırlanan Türk Ocağı, teknik direktör arayışlarını sürdürürken Mehmetali Özgürgün’e de teklif götürdü

Necati KÜLAHLILAR

Şükrü Karakaya başkanlığında yeni bir yönetim kurulu ile yeni sezona girmeye hazırlanan Türk Ocağı, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Toygar Davulcu’dan istediği yanıtı alamadıktan sonra Turan Altay için de teknik direktörlük için görüşme gerçekleştiren Türk Ocağı, bu kez de Mehmetali Özgürgün’e teklif götürdü.

Küçük Kaymaklı’da yaşanan belirsizlik ve futbolcuların takımdan ayrılması nedeniyle Küçük Kaymaklı ile devam etme konusunda kararsız olan Mehmetali Özgürgün de Türk Ocağı’na şartlarını sunarken, transferin ilerleyen günlerde kesinleşmesi bekleniyor.