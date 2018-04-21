Ocak oh dedi

Türk Ocağı konuk ettiği Binatlı karşısında golcüsü Remzi’nin ayağından bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılarak son iki haftaya play-out hattı dışında girmiş oldu

K-Pet Süper Ligi’nin 28. Haftasında play-out hattı dışına çıkmak isteyen Türk Ocağı konuk ettiği ligde rahat konumda bulunan Binatlı karşısında sahadan 1-0 galip ayrılarak derin bir oh çekti. Türk Ocağı takımının iyi başladığı karşılaşmada golü de erken buldu. 12. dakikada gelişen Türk Ocağı atağında Remzi’nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk devresi bu sonuçla tamamlandı. İkinci devrede her iki takımın karşılıklı atakları gol getirmeyince maç 1-0 Türk Ocağı üstünlüğünde tamamlandı ve son iki haftaya play-out hattı dışında girmiş oldu.